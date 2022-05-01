التحقيق في عقر كلب مسعور 13 شخصا بينهم أطفال بالعياط



تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في إصابة 13 شخص بينهم أطفال عقرهم كلب مسعور بمدينة العياط.

واستعلمت النيابة من المستشفى عن حالة المصابين لسماع اقوالهم كما قررت تسليم "الكلب" للطب البيطري.



كان أصيب 13 شخص بينهم اطفال بجروح متفاوتة في أنحاء الجسم، فجر اليوم الأحد بمنطقة العياط وعلى الفور تم إخطار مديرية أمن الجيزة، وجري التنسيق مع مديرية الطب البيطري قبل تخدير الكلب والسيطرة عليه.



وورد بلاغ من الأهالي لقسم شرطة العياط بوجود حادث تعرض عدة اشخاص لعقر من كلب مسعور هاجمهم في مناطق متفرقة بمدينة العياط.

وانتقل رئيس مباحث قسم شرطة العياط إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات وشهادة شهود العيان، تعرض المصابين لعقر من كلب مسعور، تم نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم، وعلي الفور أخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تم التنسيق مع مسؤولي الطب البيطري بالجيزة، والتحفظ على الكلب واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.