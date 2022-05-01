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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ساهم فى 9 أهداف.. تريزيجيه يواصل التألق بالدوري التركي

تريزيجيه
تريزيجيه

قاد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه المحترف في صفوف نادي اسطنبول باشاك شهير للفوز على نظيره قاسم باشا فى المباراة التى جمعت بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري التركي.

ونجح تريزيجيه فى صناعة الهدف الأول لـ باشاك شهير وسجل هدفا  لفريقه امام قاسم باشا بالدوري التركي.

وحصل الدولى محمود حسن تريزيجيه على جائزة لاعب الشهر في فريقه التركي.

ونشر "تريزيجيه" صورة له عبر حسابه علي انستجرام وعلق قائلاً: "للشهر الثاني شكر" وانهالت عليه تعليقات الجمهور.

ويلعب تريزيجيه في الموسم الجاري مع فريق باشاك شهير على سبيل الإعارة من ناديه الأصلي أستون فيلا الإنجليزي.

"صدى البلد" يسلط الضوء على أبرز أرقام محمود حسن تريزيجيه مع فريق باشاك شهير في الدوري التركي

خاض محمود حسن تريزيجيه مع فريق باشاك شهير في الدوري التركي 8 مباريات

سجل تريزيجيه 6 أهداف وصنع  3 تمريرات حاسمة وحصل على أفضل لاعب بشهري فبراير ومارس بالنادي.

تريزيجيه ساهم في 9 أهداف مع باشاك شهير بالدوري التركي هذا الموسم.

يذكر أن فردريك جولبراندسن افتتح التسجيل لفريق باشاك شهير في الدقيقة 28، بعد عرضية رائعة من محمود حسن تريزيجيه.

وسجل مامادو فال هدف التعادل لفريق قاسم باشا في الدقيقة 43، لكن نجح تريزيجيه في وضع باشاك شهير في المقدمة مجددا بتسجيل الهدف الثاني من تسديدة من منطقة الجزاء بعد خطأ فادح من دفاع الفريق المنافس.

ورفض تريزيجيه الاحتفال بهدفه أمام فريقه السابق “قاسم باشا”.

عزز دنيز توروك تقدم باشاك شهير بهدف ثالث في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

وقلص جاسكون موليكا الفارق لفريق قاسم باشا، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 78.

ترتيب باشاك شهير وقاسم باشا:
بتلك النتيجة رفع فريق باشاك شهير رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي، بينما تجمد رصيد قاسم باشا عند 47 نقطة في المركز الـ 11.

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