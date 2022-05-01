استعداداً لإستقبال عيد الفطر.. جولة لمحافظ أسوان بالحدائق العامة والمتنزهات

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أنه سيتم مواجهة الظواهر السلبية ، وخاصة التسول وركن عربات الحنطور بشكل عشوائى ، بالإضافة إلى إنتشار بعض المتشردين من جنسيات أخرى فى الحدائق والأماكن العامة من خلال تنظيم حملات مكبرة ، وأيضاً لتحليل المخدرات ، والكشف عن متعاطى المواد المخدرة ، وكذا إتخاذ إجراءات وتدابير حازمة بالتنسيق مع اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان ، وأثناء جولته التى رافقه فيها رئيس مركز ومدينة أسوان ، ومديرى الحدائق والتى تأتى فى إطار الإستعدادات الجارية لإستقبال عيد الفطر المبارك ، وخلال جولته الميدانية بعدد من الحدائق والمتنزهات العامة .

وأعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته بعقد إجتماع عقب أجازة العيد يضم المسئولين والمختصين لوضع تصور عام عن تنفيذ مشروع متكامل لتطوير وإضفاء الوجه الحضارى على الحدائق العامة والمتنزهات يكون متواكباً مع مشروعات التطوير التى تم إنهاؤها أو جارى العمل فيها ، وخاصة بكورنيش النيل القديم والجديد وواجهة المدينة ، على أن يتم الحفاظ على نفس المساحات والمسطحات الخضراء والأشجار .

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وكلف المحافظ ، بأن يشمل التصور حصر جميع إحتياجات الحدائق من أعمال تطوير ورفع كفاءة المشايات والإنارة والمقاعد والمظلات ودورات المياه العمومية ، فضلاً عن وضع تصميم موحد وحضارى للكافتيريات والكافيهات بالمتنزهات ، وهو الذى سيتوازى مع إعادة طرح 16 دورة مياه عمومية ، وعدد من الحدائق للإستثمار السياحى لتكون مقصداً ترفيهياً للمواطنين والأفواج السياحية.

وكشف محافظ أسوان، بأن منظومة التطوير للحدائق ستتضمن جميع المراكز والمدن بإجمالى 78 حديقة منها 25 حديقة بمدينة أسوان ، سواء الواقعة على كورنيش النيل أو التى داخل المناطق والأحياء السكنية لتمثل متنفس ترفيهى للأهالى .

و تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم مديرية الشئون الصحية لعدد 2 قافلة طبية للكشف المجانى بمناطق السد العالى والجوزيرة بمركز أسوان وذلك ضمن المحور الصحى بالمبادرة الرئاسية حيث يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتنفيذ المحاور التنموية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية فى المناطق النائية والمحرومة .

وصرح الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأن تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم تنظيم هذه القوافل الطبية على مدار يومين فى كل منطقة والتى شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية ، مشيراً إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى على 2382 مواطن ومواطنة مجاناً ، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وصرف الأدوية المجانية أيضاً ، مع عقد ندوات توعية للأهالى تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

جولة لمحافظ أسوان بالحدائق العامة والمتنزهات

جولة لمحافظ أسوان بالحدائق العامة والمتنزهات

جولة لمحافظ أسوان بالحدائق العامة والمتنزهات