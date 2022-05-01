"التمريض" تهنئ السيسي ومدبولي والشعب المصري بعيدي الفطر والعمال

وجه مجلس نقابة التمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمل وزير الصحة والسكان، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما وجه مجلس نقابة التمريض، التهنئة لمحمد سعفان وزير القوى العاملة، بمناسبة عيد العمال، لافتة إلى أن العمال لهم دور فعال ومهم فى دفع عجلة الإنتاج والتى تصب فى إطار خطة التنمية التى وضعتها الدولة المصرية.

ووجهت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، خالص التهنئة للشعب المصري عامة، وكافة أطقم التمريض فى جميع المحافظات بشكل خاص، بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك، داعية أن يعيده الله عليهم وعلى مصر بالخير واليُمن والبركات.