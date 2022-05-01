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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بيت الزكاة والصدقات يسلم ٢٥ منزلا مجهزا بالكامل لأهالي شمال سيناء

بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات

قام وفد من بيت الزكاة والصدقات، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بتوزيع مساعدات تنموية لأهالي تجمع الشياخة بمركز نخل بمحافظة شمال سيناء، وذلك بمشاركة الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتعد قرية تجمع الشياحة اول قرية نموذجية منتجة في وسط وشمال سيناء وقد اعتمد محافظ شمال سيناء تسمية منتجات الاعشاب الطبية والعطرية للقرية بسيناء هرب.

تسليم ٢٥ منزلا مجهزا بالكامل لأهالي شمال سيناء

وتم خلال الزيارة التي قام بها وفد بيت الزكاة والصدقات تسليم ٢٥ منزلا  لأهالي شمال سيناء من مستحقي الزكاة والصدقات وتم بناء هذه المنازل وتجهيزها بالكامل بالاثاث والفرش ومستلزمات المعيشة.

وقام بيت الزكاة بتسليم مركزا لتدريب الشباب وتأهليهم على الحرف اليدوية في شمال سيناء، ومشغلا للسيدات لإنتاج الملابس البدوية، كما قام بيت الزكاة بتسليم أهالي القرية بئرا لمياه الشرب، وبناء وتأثيث مسجدا،  وتم رفع كفاءة دار المناسبات بالقرية.

وخلال تسليم الأهالي المنازل تم ملاحظة وجود أحد المستلمين يعاني من بتر أحد ذراعيه وعليه تمت الموافقة على أن يقوم بيت الزكاة والصدقات بتوفير طرف صناعي كهربائي له.

وجاءت الزيارة في إطار توجه بيت الزكاة والصدقات لخدمة مستحقي الزكاة والصدقات في كافة المحافظات وخاصة المحافظات الحدودية وتوفير مقومات الحياة لهم.

وقد أثني محافط شمال سيناء  على الجهود التي يقوم بها بيت الزكاة والصدقات في المحافظة وحرصه على توجيه الدعم والمساندة للفئات على القادرة في المحافظة ودعم المشروعات التنموية بها.
 

بيت الزكاة بيت الزكاة والصدقات شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب محافظة شمال سيناء مستحقي الزكاة والصدقات

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