برلمانية تطالب بنشر الوعي بالعادات الصحية في عيد الفطر وأهمية لقاح كورونا

أشادت إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، باطلاق وزارة الصحة حملة عيد بأمان للتوعية بالعادات الغذائية السليمة خلال عيد الفطر.

نشر الوعي بالعادات الصحية

وأكدت إيناس عبد الحليم في تصريح لـ”صدي البلد"، أن نشر الوعي بالعادات الصحية والغذائية السليمة، وبالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأهمية تلقي اللقاحات، ومواجهة الشائعات ضرورة في ظل هذه التحديات التي تشهدها الدولة المصرية من جائحة كورونا ومواجهة الشائعات وغيرها.

واضافت النائبة أن اللقاح يحافظ على صحة الأطفال ويحميهم من خطر فيروس كورونا المستجد ومن المتحورات الجديدة، مشددة على ضرورة التزام جميع المواطنين برتداء الكمامة واتباع تعليمات وزارة الصحة والتقدم فورا لتلقي اللقاح للأشخاص الذين لم يتم تلقيحهم حتي الآن.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن اللقاحات هدفها حماية المواطنين من الأعراض الخطيرة التى من الممكن أن تعرض حياتهم للخطر الشديد، فهي تعمل علي زيادة الاجسام المضادة لفيروس كورونا وتقوية المناعة بشكل كبير.

جاء ذلك تعليقا علي إعلان وزارة الصحة والسكان، تدعيم منصاتها الموثقة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بـ 2350 منشوراً توعوياً، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تفعيلا لدور الوزارة في إبراز إنجازات مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة، ونشر الوعي بالعادات الصحية والغذائية السليمة، وبالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأهمية تلقي اللقاحات، ومواجهة الشائعات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنشورات التوعوية جاءت بواقع 452 منشوراً على «فيسبوك»، و600 على «إنستجرام»، و583 على «لينكد إن» و583 على «تويتر»، و132 فيديو على «يوتيوب»، استهدفت جميع المتابعين من كافة الفئات العمرية، إضافةً إلى تقديم نصائح طبية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة (سكر، ضغط، قلب، اعتلال كلوي).

وأضاف أن المحتوى التوعوي اشتمل على نصائح لاتباع نظام غذائي صحي، في ظل تغيير العادات الغذائية خلال شهر رمضان، وذلك عبر مجموعة منشورات بعنوان «رمضان بصحة»، مشيراً إلى أن الوزارة تتلقى كافة أسئلة المتابعين، وتقدم إجاباتها عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي الـ«سوشيال ميديا».

وقال إنه تم إطلاق حملة «عيّد بأمان» للتوعية بالعادات الغذائية السليمة وخطورة تناول الأسماك المملحة خلال «شم النسيم» و«عيد الفطر المبارك» إضافةً إلى نصائح عن ضرورة الاعتدال في تناول الكحك والبسكويت وحلوى العيد.

وتابع أنه بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتمنيع، تم إطلاق حملة توعوية عن أهمية تلقي اللقاحات وخاصةً لقاح ڤيروس كورونا، للحماية من الإصابة بالأعراض الشديدة، مؤكداً أن مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، استمرت في العمل على مستوى الجمهورية طوال شهر رمضان، كما تواصل العمل خلال أيام العيد من 10 صباحاً وحتى 3 عصراً؛ للوصول إلى المناعة المجتمعية الآمنة، والعودة تدريجياً للحياة الطبيعية.

وأشار إلى أن صفحات الوزارة قامت بإطلاق بث مباشر لعددٍ من المقاطع المصورة التي يقوم الأطباء المتخصصون خلالها بالرد على أسئلة المتابعين، إضافةً إلى نشر ثقافة الإسعافات الأولية.