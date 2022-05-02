تجديد حبس ربة منزل لاتهامها بسرقة المواطنين في الموسكي

جدد قاضي المعارضات حبس ربة منزل 15 يوماً على التحقيقات التي تجري معها لاتهامها بسرقة المواطنين في الموسكي.

كانت واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية .

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الموسكى تمكنت من ضبط (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج ، لها معلومات جنائية) وبحوزتها (مبلغ مالى - صورة بطاقة رقم قومى بإسم إحدى السيدات - سلاح أبيض "مشرط طبى").

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من إحدى السيدات بأسلوب "النشل" عقب قيامهما بقطع حقيبة المجنى عليها بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزتها ، وأمكن التوصل للمجنى عليها.

وبتطوير مناقشة المتهمة أقرت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" وإعترفت بإرتكاب (3 حوادث سرقة بذات الأسلوب) وتم بإرشادها ضبط متعلقات خاصة بالمجنى عليهم بمسكنها كما إعترف بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.