بمناسبة عيد العمال .. شوقي: نهتم بتدريس أهمية العمل في المناهج

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، منشوراً بمناسبة احتفال مصر اليوم بـ عيد العمال.

قال المنشور الذي نشره وزير التربية والتعليم: “ النهاردة بنحتفل معاكم بعيد العمال، كل عام و كل عمال مصربخير”.

وأضاف المنشور الذي شاركه وزير التربية والتعليم على حسابه على فيسبوك : أنه ايمانا بأهمية العمل والعمال ، تم تخصيص محور كامل - هو المحور الثالث- في منهج اكتشف المقرر على الصف الاول الابتدائي ، بعنوان كيف يعمل العالم ؟.

وأضاف منشور وزير التربية والتعليم : يناقش محور “كيف يعمل العالم” في منهج اكتشف المقرر على الصف الاول الابتدائي ، أهمية تصنيع المنتجات وكيفية القيام بأعمال تصنيعها وعمليه البيع والشراء

وأكد منشور وزير التربية والتعليم المنقول من صفحة Discovery Education - Egypt : أن العمل أحد أهم القيم التي يشترك فيها معظم الكائنات الحية، و إيمانا منا بأهمية العمل فى حياه الانسان ودوره فى تقدم و رقى المجتمعات كان من اهم اولوياتنا تنمية المهارات الحياتية الخاصه بالعمل ، مثل التعاون والانتاجية لتحقيق رؤيه التعليم 2.0 التي تهدف لإعداد شخصية مواطن يؤمن بقيمة العمل و يملك روح تنافسية ، وداعما لمبادئ ريادة الأعمال قادرا على التنافس محلياً و اقليمياً و عالمياً

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال كلمته بمناسبة عيد العمال ،" لايخفى عليكم أننا مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول إلى أفاق جديدة لمستقبل وطننا الغالي، ومايتطلبه ذلك من إسهامات عمال مصر لاستكمال الطريق الصيح الذي بدأناه".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي " لقد كان الإنسان دائمًا هو محور التنمية وركيزتها ولذلك عزمنا على الاستثمار فيه من خلال تنمية مهاراته و قداراته المهنية والارتقاء بمستوى وعيه ومعرفته".

واستطرد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد حققت مصر إصلاحًا ملحوظًا في منظومة التدريب المهني والتعليم الفني وفقًا لمعايير الجودة العالمية وارتفعت في ذلك مؤشراتنا الدولية"، معقبًا : "كما وجهنا بالعمل على وصول الخدمات التدريبية إلى قرى مصر من خلال وحدات التدريب المتنقلة على مستوى الجمهورية تحت مظلة مبادرة حياة كريمة وذلك لتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوها لتوجيه الحكومة بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتى تهدف لتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق نمو فى الوظائف يتماشى مع النمو الاقتصادى .