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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الرعاية الصحية بالأقصر: رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع عيد الفطر

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والتخصصية والوحدات الصحية بنطاق المحافظة إلى الدرجة القصوى، وتم وضع خطة تأمين طبى حيث تم إلغاء إجازات وراحات الأطباء والتمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ وتشكيل فرق الانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات ،وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع فصائل الدم ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ.


مع التأكد من توافر جميع الطعوم والأمصال والتأكد من مصادر الطاقة المياة والكهرباء والوقود.


وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية  بقيادة الدكتور احمد السبكي  أنه تم توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى في كافة التخصصات الطبية الحرجة، بجانب الاستفادة من البروتوكولات الموقعة مع الجامعات المصرية، كما تم التنسيق مع مرفق الإسعاف بالمحافظة ونشر سيارات الإسعاف بمختلف التمركزات والمحاور على مستوى المحافظة، مع استخدام نظام النداء الآلي من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

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وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في مقر فرع الهيئة بالأقصر برئاسة الدكتور احمد شفيق مدير الفرع لتلقي أية شكاوى أو إخطارات، ومتابعة الموقف على مدار الساعة، بجانب التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، وغرف عمليات وزارة الصحة و الهيئة العامة للرعاية الصحية.

فيما تم تشكيل ايضا  فرق المتابعه من أعضاء غرفة العمليات للمرور علي كافه المنشآت خلال فترة العيد وعلي مدار الساعه لمتابعه الانضباط في العمل سواء لجداول النوبتجيات من الفرق الطبية والعاملين مع الالتزام بقوائم  العمليات. 

يأتي هذا بالإضافة إلى الالتزام بتوزيع الأدوية المزمنة للمرضي طبقا للمواعيد الخاصة بهم مع التأكيد علي تشغيل طوارئ كافة الوحدات والمراكز طوال فترة العيد والإجازات الرسمية فيما يقرب من ٥٠ وحدة ومركز مع تشغيل عيادات طب الأسرة أيضا طوال الأسبوع باستثناء اول وثاني ايام العيد، فيما يقرب من ٤٠ وحدة ومركز وعلي نحو متصل تم تجهيز عدد من الوحدات والمراكز الصحية للعمل علي مدار ١٢ ساعه فيما يقرب من ٢٩ وحدة ومركز والعمل علي مدار ٢٤ ساعة في عدد اربع مراكز طب أسرة بالاضافه الي المواعيد النهاريه لباقي الوحدات والمراكز للعمل كطوارئ أو طب أسرة طبقا للجداول والاحتياج. 


ويأتي هذا كله طبقا لخطة الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوفير أقصي حد من الأمن والأمان للخدمات الصحية في حدود الإمكانيات المتاحة  وتقديم خدمة صحية متطورة مع بذل كل الجهد من الفرق الطبية للسهر علي راحة المرضي والمواطنين.

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