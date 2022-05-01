الاختيار 3 الحلقة الأخيرة.. الإخوان يستهدفون الصحفيين لمنع توثيق جرائمهم

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3، شهادات عدد من الصحفيين والقيادات السياسية على أحداث الاتحادية واعتداءات جماعة الإخوان على المصورين.

وقال الصحفي أحمد رجب إن جماعة الإخوان وأنصارهم كانوا يستهدفون أي شخص يحمل كاميرا ويحاول توثيق انتهاكاتهم ويتم استهدافه بشكل مباشر.

الاختيار

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وسمر مرسي، وأمير المصري، ومحمود البزاوي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين شاركوا في البطولة.

وعرض مسلسل "الاختيار 3" على مدار الشهر الكريم، وذلك عبر قناة ON الفضائية و قناة ON DRAMA كما عرض عبر منصة واتش ات الرقمية.