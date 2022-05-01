المقاولون العرب يتقدم على المصري 1-0 في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة المصري والمقاولون العرب بتقدم ذئاب الجبل بهدف نظيف في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري العام.

سجل عبدالله ياسين لاعب المقاولون العرب هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 18 من عمر المباراة لينهي به الشوط الاول متقدماََ لذئاب الجبل.

وجاء تشكيل المصري لهذه المباراة كالتالي:-

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي – ياسر حمد – هيثم لعيوني – أحمد شديد

الوسط: فريد شوقي – عمرو موسى – إلياس الجلاصي

الهجوم: حسن علي – أوستن أموتو – محمد عنتر

فيما بدأ المقاولون اللقاء بالتشكيل التالي:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمود عزت، أحمد عبد العزيز، محمد مجلي، أحمد الشيمي، لويس إدوارد، عبد الله ياسين، مامادو نياس، جون أوكلي.