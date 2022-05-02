توزيع سلع غذائية بـ نصف مليون للأسر الأكثر احتياجا بمناسبة العيد بالسويس

قرر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، توجيه نصف مليون جنيه من الغرفة التجارية بالسويس لتوزيع مواد غذائبة علي الأسر الأكثر احتياجا وفق الأبحاث الاجتماعية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بالمحاسب محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس لبحث تدعيم المنافذ التي تطرح المواد الغذائية التي يحتاجها شعب السويس بأسعار مخفضة مما يحقق توازن في سوق السلع الأساسية والغذائية للمواطنين.

صرح محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس بأن اللواء عبد المجيد صقر قرر تخصيص كراتين للمواد الغذائية للأسر التى تستحق بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة وفق الكشوف الرسمية.

وأضاف الملاح، أنه من المقرر أن يستفيد من هذه الكراتين حوالي 2500 أسرة علي مستوي أحياء المحافظة وتم البدء فى توزيعها خلال أيام عيد الفطر.