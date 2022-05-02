العراق يسجل مئات الاختناقات بسبب العاصفة الترابية الشديدة

أعلنت عدد من محافظات العراق، عن تسجيل مئات الحالات من الاختناقات جراء العاصفة الترابية التي ضربت البلاد أمس الأحد.

وقالت دائرة صحة كربلاء، إنها تسجل نحو 300 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة.

كما أعلنت دائرة صحة النجف، عن تسجيل 500 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية، قائلة في بيان، "أصبح إجمالي الحالات التي ذهبت إلى المستشفيات بسبب العاصفة الترابية أكثر من 500 حالة".

كما سجلت محافظة صلاح الدين، أمس الأحد، 152 حالة اختناق، لافتة إلى عدم حدوث وفيات جراء هذه العاصفة.

وشهد العراق، أمس الأحد، عاصفة ترابية ضربت أغلب محافظاته لاسيما الوسط والجنوب، وتسببت بانعدام الرؤية وايقاف العمل في العديد من المطارات.