أخبار السيارات| إجراءات صادمة من مرسيدس.. وبويك تودع سيارتها الشهيرة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.
1. معجب يعثر على سيارة مذيع شهير قبل أن تتحرك الشرطة
تمكن أحد المعجبين من تحديد مكان سيارة مذيع شهير مفقودة قبل وصول الشرطة، بعد تتبعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما ساهم في استعادتها بسرعة.
2. بويك تودع سيارتها الشهيرة وتستبدلها بواحدة صغيرة
شركة بويك تقرر وقف إنتاج أحد طرازاتها التاريخية واستبداله بسيارة صغيرة مدمجة، في خطوة لمواكبة الطلب المتزايد على السيارات الاقتصادية والكهربائية.
3. مدينة كبرى تحظر استخدام الدراجات الكهربائية وتفرض قيودًا صارمة
إحدى المدن الكبرى حول العالم تعلن حظرًا شاملاً على استخدام الدراجات الكهربائية في شوارعها، بسبب تزايد الحوادث، مع فرض غرامات وعقوبات مشددة على المخالفين.
4. نمر السيارة تسهل على اللصوص سرقتها وتسجيلها بأسمائهم.. تفاصيل
تحقيق يكشف أن ثغرات في أنظمة تسجيل لوحات السيارات ("النمر") تتيح للصوص سرقة المركبات بسهولة وإعادة تسجيلها بأسمائهم بشكل قانوني، ما أثار صدمة بين المالكين.
5. بعد فشل سياراتها الكهربائية.. مجزرة داخل مرسيدس لمعادلة الأسعار
مرسيدس تقوم بخفض أعداد موظفيها وإيقاف بعض المشروعات بعد الأداء الضعيف لسياراتها الكهربائية، في محاولة لتقليص التكاليف والحفاظ على قدرتها التنافسية.
6. خراب بيوت.. الاتحاد الأوروبي يحظر سيارات الغاز بدءًا من عام 2030
الاتحاد الأوروبي يعلن قرارًا بوقف بيع سيارات الغاز بدءًا من 2030 ضمن خطط التحول للطاقة النظيفة، ما يهدد مصانع وشركات ويثير قلق آلاف العاملين في القطاع.