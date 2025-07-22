أخبار السيارات| إجراءات صادمة من مرسيدس.. وبويك تودع سيارتها الشهيرة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

تمكن أحد المعجبين من تحديد مكان سيارة مذيع شهير مفقودة قبل وصول الشرطة، بعد تتبعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما ساهم في استعادتها بسرعة.

شركة بويك تقرر وقف إنتاج أحد طرازاتها التاريخية واستبداله بسيارة صغيرة مدمجة، في خطوة لمواكبة الطلب المتزايد على السيارات الاقتصادية والكهربائية.

إحدى المدن الكبرى حول العالم تعلن حظرًا شاملاً على استخدام الدراجات الكهربائية في شوارعها، بسبب تزايد الحوادث، مع فرض غرامات وعقوبات مشددة على المخالفين.

تحقيق يكشف أن ثغرات في أنظمة تسجيل لوحات السيارات ("النمر") تتيح للصوص سرقة المركبات بسهولة وإعادة تسجيلها بأسمائهم بشكل قانوني، ما أثار صدمة بين المالكين.

مرسيدس تقوم بخفض أعداد موظفيها وإيقاف بعض المشروعات بعد الأداء الضعيف لسياراتها الكهربائية، في محاولة لتقليص التكاليف والحفاظ على قدرتها التنافسية.

الاتحاد الأوروبي يعلن قرارًا بوقف بيع سيارات الغاز بدءًا من 2030 ضمن خطط التحول للطاقة النظيفة، ما يهدد مصانع وشركات ويثير قلق آلاف العاملين في القطاع.