مدينة كبرى تحظر استخدام الدراجات الكهربائية وتفرض قيودًا صارمة

اتخذت مدينة سكوتسديل في ولاية أريزونا الأمريكية إجراءات جديدة لمواجهة تزايد حوادث الدراجات الكهربائية والدراجات النارية الكهربائية.

ابتداءً من الأول من يوليو، أصبح من الإلزامي لأي شخص يرغب في قيادة دراجة نارية كهربائية على طرق المدينة أن يحصل على رخصة قيادة وأن يسجل المركبة لدى ولاية أريزونا.

هذا القرار سيؤثر بشكل خاص على الأطفال والمراهقين الذين اعتادوا قيادة دراجات الطرق الوعرة، مثل "سور رون لايتبي"، دون ترخيص أو تأمين.

قيود على الفئات العمرية والسرعة

بموجب المرسوم رقم 4680، لن يسمح لأي شخص دون سن السادسة عشرة بركوب دراجات كهربائية من الفئة الثالثة، وهي الدراجات القادرة على السير بسرعة 21 ميلاً في الساعة (34 كم/ساعة) أو أكثر.

ومع ذلك، سيظل بإمكان صغار السن ركوب دراجات الفئة الأولى التي تقل سرعتها عن هذا الحد.

ارتفاع إصابات الرأس بين الأطفال

حذر الدكتور «أنتوني بيكيت» من مستشفى فينيكس للأطفال من ارتفاع أعداد الإصابات الناتجة عن هذه المركبات، مشيرًا إلى أن "إصابات الرأس الشديدة" تمثل النسبة الأكبر من الإصابات.

وأوضح أن المخاطر لا تقتصر على حركة المرور، بل تشمل الحفر الخفية وهجمات الحيوانات، إلى جانب قيادة هذه الدراجات بسرعات أعلى من الدراجات التقليدية، غالبًا دون ارتداء الخوذات.

ألزمت القوانين الجديدة محلات بيع الدراجات بوضع ملصق دائم على أي دراجة كهربائية جديدة من الفئة الثالثة تباع لتوضيح حالتها.

كما يحظر إزالة الملصق باعتباره مخالفة قانونية، إلى جانب ضرورة نشر إشعار كتابي واضح يشرح القواعد الجديدة لكل العملاء.