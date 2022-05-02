علي الإدريسي: تحديد الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ينعكس بالإيجاب على المعيشة

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة العلوم، إن قرار تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أمر هام، منوها بأن الدولة نسقت بين المؤسسات والقطاع الخاص؛ للوصول إلي تحديد الحد الأدنى، موضحا “هيساعد الأسر في مواجهة معدلات التضخم وارتفاعات الأسعار”.

وأضاف "الإدريسي"، في تصريحات متلفزة على القناة الأولى، أن كافة دول العالم تعاني بشكل واضح من الأسعار، مؤكدا أن تحديد الحد الأدني للأجور سينعكس بالإيجاب على المعيشة.

وتابع أن جزءا كبيرا من المصريين سيستفيد من القرار، خاصة العمالة داخل القطاع الخاص.