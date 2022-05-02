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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأمن العراقي يعثر على منصة لإطلاق الصواريخ في سهل نينوى

صدى البلد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أن قوات الأمن تمكنت من العثور على منصة لإطلاق الصواريخ بها أربعة صواريخ بالقرب من منطقة الفاضلية في ناحية بعشيقة في سهل نينوى.


وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء أمس الأحد، إن قوة أمنية انطلقت بعد حادثة إطلاق الصواريخ للبحث عن المنفذين ومنصات الإطلاق. 


وأضافت أن الجهات المختصة تعاملت مع الصواريخ وقامت بإبطال مفعولها. 


وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت في وقت سابق اليوم إقدام العصابات الإجرامية على استهداف مصفى شركة كار بالصواريخ في أربيل.

خلية الإعلام الأمني العراقي الصواريخ الإعلام الأمني العراقي

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