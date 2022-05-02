عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما صيغة التكبير في العيدين ؟ وهل يجوز زيادة الصلاة على النبي

عيد الفطر
عيد الفطر

ما صيغة التكبير في العيدين ؟ وهل يجوز زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية من خلال برنامج دقيقة فقهية.

 

صيغة التكبير في العيدين


وقال عاشور في بيانه صيغة التكبير في العيدين : ورد الأمر بالتكبير في العيدين مطلقًا في قوله تعالى : {وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ} [البقرة: ١٨٥]. والمطلَق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يُقيِّده 
في الشرع .
وتابع : يجوز التكبير بصيغة : « الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله  الحمد » .
ولفت المستشار السابق لمفتي الجمهورية أن ما اعتاد المصريون عبر القرون هو التكبيرَ بالصيغة المشهورة وهي : «الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر كبيرًا ، والحمد لله كثيرًا ، وسبحان الله بُكرة وأصيلًا ، لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعزَّ جُندَه ، وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون».
وبين  أن ختم هذا التكبير بالصلاة على النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ، وكذا على وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته بصيغة : « اللهم صلِّ على سيدنا محمد ، وعلى آل سيدنا محمد ، وعلى أصحاب سيدنا محمد ، وعلى أنصار سيدنا محمد ، وعلى أزواج سيدنا محمد ، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلِّمْ تسليمًا كثيرًا »، هو عمل مشروع ؛ لأن أفضل ما اجتمع مع ذِكْرِ اللهِ ذِكْرُ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، فضلًا عن كونها تفتح لقائلها وعمله بابَ القبول.
وشدد على أن التكبير في العيدين بالصيغة القصيرة هو أمر جائز وردت به النصوص الشرعية ، وكذا يجوز التكبير بالصيغة المتعارف عليها بين المصريين ؛ بل قد استحسنها الإمام الشافعي رضي الله عنه بقوله : «وإن كَبَّر على ما يُكبِّر عليه الناس اليوم فحسن ، وإن زاد تكبيرًا فَحَسَنٌ، وما زاد مع هذا مِن ذِكْر الله أحببتُه».
 

التكبير صيغة التكبير في العيدين صيغة التكبير دقيقة فقهية عيد الفطر أول أيام شهر شوال الدكتور مجدي عاشور التكبير شعار الصلاة التكبير في العيد التكبير في العيد مندوب التكبير في عيد الفطر التكبير قبل الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيفية صلاة العيد وسننها.. و موعد صلاة عيد الفطر وصيغة تكبيرات العيد

عكس باقي الدول.. 3 بلدان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة والمحافظات .. دار الإفتاء تحدد التوقيت الشرعي

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

دعاء آخر يوم رمضان .. يغفر ذنوبك ويحقق لك ما تريد

من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المحافظات

تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة.. متى تبدأ وصيغتها وموعد صلاة عيد الفطر 2022

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي

خطبة عيد الفطر مكتوبة.. وثواب صلاتها في المسجد أو الخلاء

سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الاثنين 2-5-2022

زكاة الفطر للفرد .. اعرف قيمتها وآخر وقت لها

بث مباشر.. صلاة عيد الفطر المبارك من الحرمين الشريفين

أبو العينين يهنئ أهالي الجيزة والدقي والعجوزة بعيد الفطر المبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهدتها أم كلثوم للملك فاروق.. ما علاقة ملعب مختار التتش والنادي الأهلي بأغنية يا ليلة العيد؟

اكتشفتها بديعة مصابني.. هل هربت الراقصة كيتي بعد اتهام رفعت الجمال لها بالجاسوسية؟

بعد تحذير الصحة العالمية .. إليك أسباب أعراض وعلاج الحصبة عند الأطفال

مسلسل توبة الحلقة الأخيرة.. مقتل توبة على يد رجال زعيم المافيا

فيديو

بالفيديو.. شخص يقوم بحرق شقته ثم يلقي بنفسه من شرفة المنزل

الاغتسال والصلاة .. تعرف على سنن الرسول في العيد |فيديوجراف

مُصلٍ وحافظ القرآن.. وفاة شاب أثناء صلاة التراويح في مسجد بالفيوم

فعلتها مرتين.. نائب بريطاني يعترف بمشاهدة أفلام إباحية في البرلمان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ