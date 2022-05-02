ما صيغة التكبير في العيدين ؟ وهل يجوز زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية من خلال برنامج دقيقة فقهية.

صيغة التكبير في العيدين



وقال عاشور في بيانه صيغة التكبير في العيدين : ورد الأمر بالتكبير في العيدين مطلقًا في قوله تعالى : {وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ} [البقرة: ١٨٥]. والمطلَق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يُقيِّده

في الشرع .

وتابع : يجوز التكبير بصيغة : « الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد » .

ولفت المستشار السابق لمفتي الجمهورية أن ما اعتاد المصريون عبر القرون هو التكبيرَ بالصيغة المشهورة وهي : «الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر كبيرًا ، والحمد لله كثيرًا ، وسبحان الله بُكرة وأصيلًا ، لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعزَّ جُندَه ، وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون».

وبين أن ختم هذا التكبير بالصلاة على النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ، وكذا على وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته بصيغة : « اللهم صلِّ على سيدنا محمد ، وعلى آل سيدنا محمد ، وعلى أصحاب سيدنا محمد ، وعلى أنصار سيدنا محمد ، وعلى أزواج سيدنا محمد ، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلِّمْ تسليمًا كثيرًا »، هو عمل مشروع ؛ لأن أفضل ما اجتمع مع ذِكْرِ اللهِ ذِكْرُ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، فضلًا عن كونها تفتح لقائلها وعمله بابَ القبول.

وشدد على أن التكبير في العيدين بالصيغة القصيرة هو أمر جائز وردت به النصوص الشرعية ، وكذا يجوز التكبير بالصيغة المتعارف عليها بين المصريين ؛ بل قد استحسنها الإمام الشافعي رضي الله عنه بقوله : «وإن كَبَّر على ما يُكبِّر عليه الناس اليوم فحسن ، وإن زاد تكبيرًا فَحَسَنٌ، وما زاد مع هذا مِن ذِكْر الله أحببتُه».

