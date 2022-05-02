عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا شيحا تشكر صناع مسلسلها "راجعين يا هوى"

صدى البلد

شاركت الفنانة هنا شيحا، صورا من كواليس تصوير مسلسها “راجعين يا هوى” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: "شكرا فريق العمل اللي تعب قوي معايا علشان فريدة تطلع زي ما شوفتوها لوريس متي الماكييرة الشاطرة قوي وصاحبتي الجدعة ❤️🌹❤️وعاشور الكوافير الشاطر قوي الفنان🌹❤️🌹هديل عصمت المساعدة بتاعتي اللي بجننها وبحبها الجدعه 🌹🌹🌹ماجد وشادي مساعدين الميك اب الشاطرين قوي يونس 🌹 وشادي مساعدين الكوافير الشاطرين قوي ❤️❤️❤️شكرا ليكوا وكل سنه وانتم طيبين 🌹❤️".

txt

راجعين يا هوى الحلقة الأخيرة: خطوبة بليغ وماجي وطارق وولاء

txt

راجعين يا هوى 29.. منتصر يتورط في غسيل أموال شركة "أبو الهنا"

مسلسل "راجعين يا هوى" مأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم من إبداعات الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة درامية للمؤلف سليمان عبدالمالك، وبدأ فريق العمل في تصويره شهر يناير الماضي. 

كواليس راجعين يا هوي مسلسل راجعين يا هوى الفنانة هنا شيحا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيفية صلاة العيد وسننها.. و موعد صلاة عيد الفطر وصيغة تكبيرات العيد

عكس باقي الدول.. 3 بلدان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة والمحافظات .. دار الإفتاء تحدد التوقيت الشرعي

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

دعاء آخر يوم رمضان .. يغفر ذنوبك ويحقق لك ما تريد

من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المحافظات

تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة.. متى تبدأ وصيغتها وموعد صلاة عيد الفطر 2022

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي

خطبة عيد الفطر مكتوبة.. وثواب صلاتها في المسجد أو الخلاء

سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الاثنين 2-5-2022

زكاة الفطر للفرد .. اعرف قيمتها وآخر وقت لها

بث مباشر.. صلاة عيد الفطر المبارك من الحرمين الشريفين

أبو العينين يهنئ أهالي الجيزة والدقي والعجوزة بعيد الفطر المبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهدتها أم كلثوم للملك فاروق.. ما علاقة ملعب مختار التتش والنادي الأهلي بأغنية يا ليلة العيد؟

اكتشفتها بديعة مصابني.. هل هربت الراقصة كيتي بعد اتهام رفعت الجمال لها بالجاسوسية؟

بعد تحذير الصحة العالمية .. إليك أسباب أعراض وعلاج الحصبة عند الأطفال

مسلسل توبة الحلقة الأخيرة.. مقتل توبة على يد رجال زعيم المافيا

فيديو

بالفيديو.. شخص يقوم بحرق شقته ثم يلقي بنفسه من شرفة المنزل

الاغتسال والصلاة .. تعرف على سنن الرسول في العيد |فيديوجراف

مُصلٍ وحافظ القرآن.. وفاة شاب أثناء صلاة التراويح في مسجد بالفيوم

فعلتها مرتين.. نائب بريطاني يعترف بمشاهدة أفلام إباحية في البرلمان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ