هنا شيحا تشكر صناع مسلسلها "راجعين يا هوى"

شاركت الفنانة هنا شيحا، صورا من كواليس تصوير مسلسها “راجعين يا هوى” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: "شكرا فريق العمل اللي تعب قوي معايا علشان فريدة تطلع زي ما شوفتوها لوريس متي الماكييرة الشاطرة قوي وصاحبتي الجدعة ❤️🌹❤️وعاشور الكوافير الشاطر قوي الفنان🌹❤️🌹هديل عصمت المساعدة بتاعتي اللي بجننها وبحبها الجدعه 🌹🌹🌹ماجد وشادي مساعدين الميك اب الشاطرين قوي يونس 🌹 وشادي مساعدين الكوافير الشاطرين قوي ❤️❤️❤️شكرا ليكوا وكل سنه وانتم طيبين 🌹❤️".

مسلسل "راجعين يا هوى" مأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم من إبداعات الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة درامية للمؤلف سليمان عبدالمالك، وبدأ فريق العمل في تصويره شهر يناير الماضي.