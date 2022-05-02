راجعين يا هوى الحلقة الأخيرة: خطوبة بليغ وماجي وطارق وولاء

عرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل "راجعين ياهوى" بطولة الفنان خالد النبوي، العديد من الأحداث المثيرة.

وشهدت أحداث الحلقة قيام "بليغ" بتسليم "ناتالي" 5 مليون يورو مقابل إعادة الطفل “أمين”بعد موافقة العائلة على سداد ديونه.

كما شهدت أحداث الحلقة حديث "يسرية" و"شريفة" مع "بليغ" عن إعادة حقه في ورث والده وطلب منه ابناء شقيقيه ألا يسافر ووافق "بليغ" على عدم السفر بشرط الموافقة على خطوبة وزواج “طارق” و"ولاء".

وبعد موافقة العائلة ذهب "بليغ" مع عمه "جابر" وطلب الزواج من “ماجي".

راجعين يا هوى” يطرح حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة.

ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي، من بطولة النجم خالد النبوي، نور، طارق عبد العزيز وهنا شيحة.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى



راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير وهنا شيحة.