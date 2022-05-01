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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راجعين يا هوى 29.. منتصر يتورط في غسيل أموال شركة "أبو الهنا"

صدى البلد

عرضت الحلقة 29 من مسلسل "راجعين ياهوى" بطولة الفنان خالد النبوي، العديد من الأحداث المثيرة.

شهدت أحداث الحلقة  حبس مدحت وعمر أبو الهنا واتهامهم بغسيل الأموال والعمل مع شركات غير قانونية.

وتوضح احداث الحلقة اتفاق منتصر مع عبدالله مختار للتلاعب فى أوراق الشركة .


وسلم بليغ كل الأوراق للشرطة التي تدين منتصر واعترف منتصر ام كان وراءه عبد الله مختار والتي استدعته النيابة .

راجعين يا هوى” يطرح حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة.

ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي، من بطولة النجم خالد النبوي، نور، طارق عبد العزيز وهنا شيحة.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى 


راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير وهنا شيحة. 
 

الفنان خالد النبوي خالد النبوى نور اللبنانية محمد سليمان طارق عبد العزيز محمد سلامة مسلسل راجعين يا هوى محمد سليمان عبدالمالك مسلسل راجعين ياهوى

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