زحام شديد علي مسجد النصر بالعريش أثناء صلاة العيد



ادي آلاف المصلون في مدن وقري شمال سيناء صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد التي حددتها مديرية الأوقاف بالمحافظة ، وعددها ٦٠٠ مسجدا في مختلف مراكز المحافظة .. حيث شهدت المساجد الكبري زحام شديد ، خاصة مسجد النصر بالعريش ، ومع زيادة الاعداد عن الطاقة الاستيعابية للمساجد في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا، فقد اضطر المصلين الي الجلوس في الحدائق المحيطة بالمساجد خاصة المساجد الكبيرة .

افترشوا الارض



حيث جلس الآباء وأطفالهم في المناطق المناطق المحيطة و علي النجيلة ، لدرجة انهم افترشوا الأسفلت للحاق بصلاة العيد ، ومع الانتهاء منها تفرق البعض منهم ولم ينتظروا سماع خطبة الجمعة بخلاف المصلين داخل المسجد .

وقد أدي اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء صلاة العبد بمسجد النصر اكبر مساجد المحافظة. وبعد انتهاء الصلاة ، تبادل الأهالي التهنية بعيد الفطر وسط فرحة الأطفال الذين رافقوا ذويهم لأداء الصلاة..

كما توافدت اعداد كبيرة من كبار العائلات والمشايخ لتقديم التهنية للواء المحافظ والقيادات التنفيذية.

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