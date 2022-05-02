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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زحام شديد علي مسجد النصر بالعريش أثناء صلاة العيد

المواطنون يصلون علي
المواطنون يصلون علي الكرفان بمسجد النصر بالعريش

 


ادي آلاف المصلون في مدن وقري  شمال سيناء  صلاة عيد الفطر المبارك  في المساجد التي حددتها مديرية الأوقاف بالمحافظة ، وعددها ٦٠٠ مسجدا في مختلف مراكز المحافظة .. حيث شهدت المساجد الكبري زحام شديد ، خاصة مسجد النصر بالعريش ، ومع زيادة الاعداد عن الطاقة الاستيعابية للمساجد في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا،   فقد اضطر المصلين الي الجلوس في الحدائق المحيطة بالمساجد خاصة المساجد الكبيرة .  

افترشوا الارض 


حيث جلس الآباء وأطفالهم  في المناطق المناطق المحيطة و علي النجيلة  ، لدرجة انهم افترشوا الأسفلت للحاق بصلاة العيد ، ومع الانتهاء منها تفرق البعض منهم ولم ينتظروا سماع خطبة الجمعة بخلاف المصلين داخل المسجد .

وقد أدي اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء صلاة العبد بمسجد النصر اكبر مساجد المحافظة. وبعد انتهاء الصلاة  ، تبادل الأهالي التهنية بعيد الفطر وسط فرحة الأطفال الذين رافقوا ذويهم لأداء الصلاة.. 
كما توافدت اعداد كبيرة من كبار العائلات والمشايخ لتقديم التهنية للواء المحافظ والقيادات التنفيذية.

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برقيه تهنئة للرئيس بعيد الفطر المبارك من محافظ شمال سيناء

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زحام مسجد النصر صلاة عيد الفطر العريش

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