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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الآلاف من أبناء الوادي الجديد يؤدون صلاة عيد الفطر بالمجمع الإسلامي بالداخلة..شاهد

جانب من صلاة العيد
جانب من صلاة العيد

أدى العديد من المواطنين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد التي اعتمدتها مديرية الأوقاف بالمحافظة لأداء الصلاة وسط حالة من البهجة والفرح.

 

وتجمع المواطنون أمام  المجمع الإسلامي بمدينة موط  بمركز الداخلة مرددين تكبيرات العيد.

 

وحرص عدد كبير من المشاركين في أداء الصلاة علي اصطحاب أبناءهم مصطحبين البلالين  وسط حالة من الفرح والسعادة بين الأطفال.

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وأكد خطيب المجمع الإسلامي أن في الأعيادِ تتجسدُ مظاهرُ الفرحِ المشروعِ، فقد قدِمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ المدينةَ ولَهم يومانِ يلعَبونَ فيهما فقالَ ما هذانِ اليومانِ؟ قالوا: كُنَّا نلعبُ فيهما في الجاهليَّةِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إنَ اللَّهَ قد أبدلَكم بِهِما خيرًا مِنهما: يومَ الأضحى، ويومَ الفطرِ) ولا شكَّ أنَّ شكرَ اللهِ (عزَّ وجلَّ) على نعمِهِ مِن أهمِّ مظاهرِ الاحتفالِ بالعيدِ، فإنَّ الصيامَ والقيامَ وسائرَ صنوفِ العباداتِ نعمٌ مَنَّ اللهِ عزَّ وجلَّ بها على عبادِهِ، ووفقَهُم للقيامِ بها وإتمامِهَا، حيثُ يقولُ سبحانَهُ: (وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).

 

وأوضح أنه يستحبُّ في العيدِ الحرصُ على صلةِ الأرحامِ، وتوطيدِ العلاقاتِ الاجتماعيةِ بالتآزرِ والتآلفِ، والعملِ على مساعدة الفقراءِ ومساندتهم.

 

وانتشرت قوات الشرطة  والإسعاف بمحيط المجمع  لتامين المصلين وفرض سيولة مرورية بالشوارع لمنع التكدسات والزحام.

https://fb.watch/cL6Q9yj5RF/

 

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