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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل وفد من الكنيسة للتهنئة بعيد الفطر المبارك.. صور

محافظ المنوفية يستقبل
محافظ المنوفية يستقبل المهنئين بعيد الفطر


استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام وفود المهنئين بعيد الفطر المبارك والذي تضمن وفد الكاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بقويسنا برئاسة القس برنابا فانوس راعي الكاتدرائية ووكيل منطقة الدلتا ، والقس رأفت لوقا ممثل الطائفة الإنجيلية بالمنوفية وراعي الكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم وبركة السبع والوفد المرافق له ، والقمص بولا يعقوب وكيل مطرانية المنوفية نائباً عن نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية وراعى بيت العائلة ، بحضور نائبه محمد موسي واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة واللواء عمر إدريس .


حيث قدم وفود المهنئين أرق التهانى لمحافظ المنوفية بمناسبة عيد الفطر المبارك ، متمنين له دوام التقدم والرقي  والاستقرار للبلاد وأن يديم الله الوحدة بين أبناء مصر ، مشيدين بالدور الحيوي الذي يقوم به المحافظ لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة ، فضلاً عن حرصه الدائم والتواصل الفعال مع أبناء شعب المنوفية لتقديم الدعم اللازم لهم .
 

وقد ورحب محافظ المنوفية بجموع المهنئين ، معرباً عن سعادته وتقديره لوفود الكنائس ، مشيراً إلي أن المناسبات والأعياد تعكس دائماً مدى قوة وترابط العلاقات بين كافة أطياف الشعب المصري ، كما أكد علي عراقة وأصالة هذا الشعب وتقديره لقيمة المواطنة من أجل رفعة هذا الوطن وإعلاء شأنه في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .


وفي ذات السياق قدم محافظ المنوفية التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك لموظفي النوبتجية المتواجدة بالديوان العام داعياً المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة بأكملها بالخير واليمن والبركات .

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