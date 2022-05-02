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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مضر بالصحة.. استشاري تغذية : لا تجعلوا الكحك وجبة الإفطار الأساسية |فيديو

أميرة سمير استشاري
أميرة سمير استشاري التغذية العلاجية

قالت الدكتورة أميرة سمير استشاري التغذية العلاجية ،إنه يجب تناول وجبة إفطار تحتوي على بروتين أولاً قبل تناول كحك العيد، وألا نعتبره وجبة الإفطار الأساسية، وذلك لتقليل الكمية المتناولة.

وأضافت أميرة سمير أثناء لقائها مع برنامج "صباحنا مصري" المذاع على "الفضائية الأولى"،أن ضرر كحك العيد لا يكمن فقط في زيادة الوزن ، ولكنه أيضاً يضر صحة الجسم العامة بأكثر من طريقة.

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية حلول للتقليل من ضرر الأسماك وخاصةً الأسماك المملحة، قائلة:" أحنا متفقين أن في حاجة غلط هتحصل ، يبقي نحاول نجيب أقل خسارة، وناخد سناك الأول ،2 فاكهه.

وقدمت أميرة سمير نصائح أثناء تناول الأسماك المملحة، قائلة: "مهم جداً بالنسبه للأسماك المملحة عصر ليمون كويس عليها و نحط خل .. بالإضافة إلى تناول طبق خضروات".

وتابعت استشاري التغذية العلاجية قائلة : "وفي غلطة شهيرة جداً الناس بتعملها، وهي شرب العرقسوس .. وديه غلطة كبيرة جداً لأن الأسماك المملحة بترفع الضغط شوية علشان فيها ملح، و العرقسوس بيرفع الضغط .. الصح نشرب كميات كبيرة من المياه".
 

 

 

أميرة سمير استشارى التغذية العلاجية كحك العيد الأسماك المملحة نصائح زيادة الوزن

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