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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مريم صالح عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان قابس

مريم صالح
مريم صالح

اختيرت المغنية المصرية مريم صالح عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في مهرجان قابس السينمائي، إلى جانب السيناريست المغربي نادر بوحموش، والمهرج محمد سعيد أوما من جزر القمر. 

ووصف مهرجان قابس مريم صالح بأنها مطربة وملحنة مصرية تمثل قوة إبداعية كبيرة وصوتها القوى يعبر عن جيلها، وتؤدي وتؤلف موسيقى ذات طابع خاص وقدمت عروضا في مصر والعالم العربي وأوروبا بحضور مسرحي لافت. 

وشاركت مريم صالح في عدد من الأفلام والمسلسلات منها فيلم "عين الشمس" للمخرج إبراهيم بطوط، وفيلم آخر أيام المدينة لتامر السعيد. 

فيلم سعاد

وينافس الفيلم المصري "سعاد" ضمن قائمة المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة في النسخة الرابعة من مهرجان قابس السينمائي، الذي شارك في إنتاجه المنتجة التونسية درة بوشوشة، إلى جانب مارك لطفي ومحمد حفظي، ورشحته مصر ليمثلها في الأوسكار. 

يشارك 10 أفلام روائية طويلة ضمن مسابقة مهرجان قابس الرسمية، وينافس سعاد على الجائزة أعمال من عدد من الدول العربية منها "أعنف حب والبحر أمامكم" من لبنان.

تضم القائمة أيضا الفيلم المصري "سبع سنوات حول دلتا النيل"، ومن فلسطين "الغريب"، و"عصيان" من تونس، و"خذني إلى السينما" من العراق.

يعد فيلم “سعاد” ثاني تجربة روائية طويلة للمخرجة أيتن أمين بعد فيلم فيلا 69، الذي عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان أبو ظبي السينمائي، وهو أيضا أول سيناريو فيلم لكاتب محمود عزت.

تتنوع أقسام مسابقات مهرجان قابس والفقرات التي يقدمها لصالح الفن، وتم ترشيح 10 أفلام من مناخات وجغرافيا مختارة للمشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة و11 فيلما ضمن مسابقة الأفلام القصيرة.

يضم مهرجان قابس قسم «تعالا شوف» حيث تقترح النجمة العربية هند صبري بصفتها الرئيسة الشرفية للمهرجان على الجمهور مرافقتها إلى عوالم السينما المصرية في أواخر الستينات ومنتصف الثمانينات من خلال شاشة الكلاسيكيات السينما العربية. 

وقد اختارت هند صبري عرض فيلم «الأرض» المقتبس من رواية عبد الرحمن الشرقاوي في إخراج ليوسف شاهين. وتعتبر هند صبري هذا الفيلم من أهم أفلام سينما يوسف شاهين الملتزمة، فيلم لكل زمان، يحاور رهاننا كما ماضينا «فمن لا يكون حر في قوته لا يكون حر في قراراته».

أما الفيلم الثاني الذي تقترحه هند صبري في «تعالا شوف» فيحمل عنوان «البداية» لرائد السينما الواقعية المصرية صلاح أبو سيف. ويعود إنتاج الفيلم إلى سنة 1986 ويقول عنه مخرجه«حاولت أن أقدم فيلما خياليا لكني وجدته يأخذ شكلا من واقع الحياة». 

وتقام النسخة المقبلة والرابعة من مهرجان قابس في الفترة من 6 إلى 12 مايو المقبل.

مريم صالح مهرجان قابس هند صبري الافلام القصيره Arts Entertainment

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