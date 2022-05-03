برلماني: تحرك الدولة الإيجابي صوب الأزمات أكد قدرتها على مواجهة التحديات

قال النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تحرك الدولة المصرية في الأوقات العصيبة بشكل يضمن تجاوزها وتخطيها بأقل الخسائر يظهر جليا للجميع .

وتابع أبو زيد خلال حواره لـ"صدى البلد" أن التحرك دائما يأتي بحجم يليق بعراقة الدولة المصرية على مر العصور، وما لهم من إمكانيات وحجم تاريخي تبرهن من خلاله انها قادرة تمام على مواجهة التحديات ، ولعل ما رأيناه في الازمة الروسية الأوكرانية التي بدأت منذ عدة شهور وأثرت على كافة دول العالم ، من قرارات استهدفت في المقام الأول مصالح المواطنين خير دليل على هذا الحديث.

واستطرد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل بكل ما اوتي من قوة وفق استراتيجية هدفها البناء والسعي نحو ما هو افضل، وهو ما أكده خلال حديثه بحفل إفطار الأسرة المصرية، حيث قال ان خطواتنا راسخة وعزيمتنا لا تلين من أجل بناء مصر.