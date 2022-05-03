كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

ذكرت تقارير صحفية أن لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قررت إيقاف الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد شريف، بسبب الخطأ الذي ارتكبه خلال مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي في 16 أبريل الماضي، قد انتصر على الرجاء بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "السلام we الأهلي"، ضمن لقاءات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

الأهلي تقدم في النتيجة أولًا من ركلة جزاء احتسبها الحكم، وسجلها عمرو السولية بنجاح في الدقيقة 13، وسط اعتراض شديد من لاعبي الرجاء، لكون الكرة ارتدت من ساق المدافع وليس يده.

حكم المباراة الكونغولي جان جاك ندالا، احتسب ركلة الجزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بقرار من الحكم الجزائري مهدي عبيد.

صحيفة "أسود الأطلس" المغربية في نسختها الفرنسية، قالت إن لجنة الحكام اتخذت قرارًا بإيقاف عبيد بسبب تضليل ندالا، على حد وصف الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن إيقاف الحكم الجزائري البالغ من العمر 42 عامًا، سيكون مؤقتًا، لحين التحقيق في الأمر.

وأوضحت الصحيفة أن مهدي عبيد سيتعين عليه المثول أمام لجنة الانضباط بالكاف من أجل الاستماع إليه في هذه القضية.