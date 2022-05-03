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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلم يطرح أغنية مابهتمش من فيلم فارس

مسلم
مسلم

قام مسلم بطرح اغنيه " اتنسيت " لفيلم عروستي وتخطت ال ٢٤٠ مليون في ٦ شهور، تحت اشرف " سيد مصطفي " مدير اعمال الفنان " مسلم " بعد ان 
قال " سيد مصطفي " مدير اعمال الفنان " مسلم " ان العمل علي اغاني الافلام عمل قيم ويساعد بصوره كبيره علي نجاح علاقه بين الفيلم والاغنيه المصوره حيث ان الدعايا لكل منهم تساعد في انتشار كلا العملين.

وطرح المطرب مسلم على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية فيديو كليب اغنيته الجديده "مابهتمش" الاغنيه الترويجية لفيلم عيد الفطر الاكشن "فارس" وهو بطولة النجم أحمد زاهر وإيمان العاصى وحسين فهمى وصلاح عبد الله وملك زاهر ورنا رئيس وهو من تأليف حسام موسى وإخراج رؤف عبد العزيز.
اغنية "ما بهتمش" كلمات ابراهيم عبد اللطيف وألحان وتوزيع موسيقى حمدى سامح ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند وتقول كلماتها:.. 
ما بهتمش وانا معاكي بشىء كان عندي قبليكى ..
مابهتمش عشان حسيت حياتي اتغيرت بيكى..
مافيش مسافات صحيح بينا لكن جوايا ١٠٠ حاجز..
يا أقرب شيء بعيد عني انا فعلا عاجز..
ملامحى الحزن غيرها وطعم الضحكه أصبح مر وكل دقيقه بخسرها ف بعدى عنك لما بتفر.

اتنسيت مسلم فيلم عروستى سيد مصطفى اغاني الافلام اليوتيوب المتاجر الإلكترونية حسين فهمي

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