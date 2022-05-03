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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد السقا يروج لفيلمه الجديد العنكبوت عبر تويتر

صدى البلد

روج الفنان أحمد السقا لفيلمه القادم “العنكبوت” وذلك عبر صورة جديدة نشرها علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

وعلق احمد السقا:" كل عنكبوت وليه ايه ، الان بجميع السينمات في مصر".

أحمد السقا يروج لـ"العنكبوت": فيلم العيد

 

وطرحت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية لأبطال الفيلم من بينهم الفنان أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين وريم مصطفى. 

أعلن الفنان أحمد السقا عن مشاركة فيلم “العنكبوت” في موسم عيد الفطر من خلال طرح الإعلان التشويقي للفيلم عبر حسابه الرسمي.وكتب احمد السقا":الإعلان التشويقي لفيلم العنكبوت فيلم عيد الفطر بجميع دور العرض".

فيلم العنكبوت بطولة أحمد السقا خلال أحداث الفيلم، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.

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