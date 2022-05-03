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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. ياسر جلال يرد على المشككين في تقليده لصوت السيسي.. وإشادات عربية بمسلسل الاختيار

صدى البلد

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن ياسر جلال  ونور اللبنانية :


ياسر جلال يرد على المشككين ويقلد صوت الرئيس السيسي خلال بث مباشر| فيديو

ردَّ الفنان ياسر جلال على منتقدي تقليد صوت الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مسلسل "الاختيار 3"، والمشككين في تقليده لصوت الرئيس ، قائلًا: "علشان الناس اللي بتقول ده صوت الرئيس


نور: ماجي في راجعين يا هوى دكتورة نفسية لكنها خارج العيادة إنسانة|خاص


كشفت النجمة اللبنانية نور في تصريح خاص لصدى البلد عن الصعوبات التي واجهتها في تقديم دور ماجي في مسلسل راجعين يا هوى.

 

له قيمة في الوطن العربي..إشادات فلسطينية وليبية بمسلسل الاختيار ٣ والعائدون
 

احتفت العديد من الدول العربية بنجاح مسلسل الاختيار ٣ والعائدون حيث لقى العملان نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي .

وجاءت تدوينات بعض المدونين العرب ليؤكدون نجاح المسلسلين وتأثيره الكبير في الوطن العربي .

 

نور اللبنانية: دوري في راجعين يا هوى يختلف عن ظل راجل


تحدثت النجمة اللبنانية نور في تصريح خاص لصدى البلد عن كواليس مسلسلها راجعين يا هوى.

وقالت نور في تصريح خاص لصدى البلد 'سعدت للغاية بالعمل  مع خالد النبوي

 

من داخل المستشفى.. فنانون يقضون عيد الفطر على سرير المرض


يرقد بعض الفنانين على فراش المرض وداخل المستشفي إجباريا تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك .

ويرصد صدى البلد أبرز الفنانين الذي يلازمون فراس المرض داخل المستشفيات.

ياسر جلال نور اللبنانية الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي مسلسل الاختيار 3

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