أخبار الفن.. ياسر جلال يرد على المشككين في تقليده لصوت السيسي.. وإشادات عربية بمسلسل الاختيار

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن ياسر جلال ونور اللبنانية :

ردَّ الفنان ياسر جلال على منتقدي تقليد صوت الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مسلسل "الاختيار 3"، والمشككين في تقليده لصوت الرئيس ، قائلًا: "علشان الناس اللي بتقول ده صوت الرئيس



كشفت النجمة اللبنانية نور في تصريح خاص لصدى البلد عن الصعوبات التي واجهتها في تقديم دور ماجي في مسلسل راجعين يا هوى.

احتفت العديد من الدول العربية بنجاح مسلسل الاختيار ٣ والعائدون حيث لقى العملان نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي .

وجاءت تدوينات بعض المدونين العرب ليؤكدون نجاح المسلسلين وتأثيره الكبير في الوطن العربي .



تحدثت النجمة اللبنانية نور في تصريح خاص لصدى البلد عن كواليس مسلسلها راجعين يا هوى.

وقالت نور في تصريح خاص لصدى البلد 'سعدت للغاية بالعمل مع خالد النبوي



يرقد بعض الفنانين على فراش المرض وداخل المستشفي إجباريا تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك .

ويرصد صدى البلد أبرز الفنانين الذي يلازمون فراس المرض داخل المستشفيات.