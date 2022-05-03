السعوديون انفقوا أكثر من 113 مليار ريال خلال شهر مارس

كشف البنك المركزي السعودي، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال شهر مارس الماضي، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع والسحوبات ومبيعات التجارة الإلكترونية عبر "مدى".

وأوضحت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" الشهرية، ارتفاع إنفاق المستهلكين بالمملكة إلى 113.8 مليار ريال خلال شهر مارس 2022، وبنسبة 13% مقارنة بنحو 100.83 مليار ريال خلال الشهر المماثل من عام 2021.

وبينت البيانات ارتفاع قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة خلال شهر مارس 2022 بنسبة 25% لتصل إلى نحو 51 مليار ريال مقارنة بـ 40.84 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2021، فيما سجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال شهر فبراير 2022 انخفاضا بنسبة 3% لتصل إلى نحو 52.8 مليار ريال.

كما ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، إلى 9.98 مليار ريال خلال شهر مارس 2022 وبنسبة 88% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، فيما تمت هذه المبيعات من خلال 47.6 مليون عملية.