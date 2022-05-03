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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استقرار الأحوال الجوية في ثاني أيام العيد.. فيديو

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن أيام العيد تتسم بحالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، لكن اليوم، الثلاثاء، سيشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بحوالي درجة أو اثنتين مقارنة بأمس، الاثنين.

وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”: “سنشهد أجواءً ربيعية خلال الأيام المقبلة مع سطوع أشعة الشمس، مما يؤدي للشعور بالدفء في  القاهرة الكبرى، وتكون الأجواء معتدلة على السواحل الشمالية”.

وأوضحت أن الأجواء ستكون حارة على جنوب البلاد خلال فترة النهار مع تزايد نشاط الرياح، ويكون متوسط سرعة الرياح بين 30 و40 كيلو في الساعة، وستكون مثيرة للأتربة والرمال في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت منار غانم إلى أن درجات الحرارة ستنخفض أثناء الليل، وستكون الأجواء لطيفة على أغلب أنحاء الجمهورية، ما عدا مناطق السواحل الشمالية ستنخفض درجات الحرارة بها ويتسم الطقس بالبرودة، مع عدم وجود فرص لسقوط الأمطار.

أجواء ربيعية السواحل الشمالية نشاط الرياح سقوط الأمطار الأجواء لطيفة الرمال مناطق السواحل الشمالية

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