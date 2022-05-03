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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

علي السبع: عمرو عرفة عدى الحدود ويسرا كريمة جداً

الفنان علي السبع
الفنان علي السبع

قال الفنان علي السبع، إن المخرج يساعد ويمهد الطريق أمام الممثل لفهم جوانب الشخصية، ولكن عمرو عرفة تعدى كل هذه الحدود، معلقاً: " كان أب بالنسبة لنا".

وأضاف “السبع”،  خلال حوار خاص ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن المخرج يلعب دور كبير فى تكوين الشخصية أمام الكاميرا.

وأشار إلى أن الفنانة يسرا شخصية كريمة جداً، لافتاً إلى أنها تعطر مساحة للممثل أمامها حتى يخرج أفضل ما عنده وتقوم بالتأكيد على بعض الملاحظات المفيدة.

وتابع أن أول مشهد جمعة مع النجمة يسرا يجتمع به مشاعر متضاربة، وعلى الرغم من ذلك فكان يشعر بالراحة امام "يسرا"  .

الفنانة يسرا عمرو عرفة علي السبع فضائية اكسترا نيوز برنامج هذا الصباح

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