توافد آلاف المصطافين على رأس البر وازدحام الشوارع

محافظة دمياط

استمر منذ صباح اليوم، الثلاثاء، توافد الآلاف من المصطافين على مصيف رأس البر لقضاء إجازة عيد الفطر، لليوم الثانى خلال إجازة عيد الفطر، حيث ازدحمت الشواطئ بالمصطافين والشوارع والمتنزهات العامة.

وقال وليد الشهاوى، رئيس مجلس مدينة رأس البر، إن المصيف استقبل أمس، الاثنين، وحتى صباح اليوم، الثلاثاء، ما يقرب من مليون مصطاف، وهو أمر معتاد براس البر خلال الإجازات والأعياد.

وأكد أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية والراحة لرواد مصيف رأس البر.

وأوضح أنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة من ناحية الشاطئ، حيث تم تجهيزه برجال الإنقاذ المدربين وجهاز إداري من الوحدة المحلية برأس البر، و6 لانشات سريعة و2 موتوسيكل مائي وتوفير سيارات الإسعاف بمدخل رأس البر وعلى امتداد الشواطئ وعددها خمس سيارات.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرورية بما يكفل سيولة الحركة المرورية داخل شوارع رأس وتكثيف التواجد الأمنى داخل المصيف.

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