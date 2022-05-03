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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 9 أشخاص آخرين فى حادثي مرور بالمنيا

انقلاب سيارة بالمنيا
انقلاب سيارة بالمنيا

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 9 اشخاص اخرين فى حادثين منفصلين بالمنيا، وتحرر عنهما المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطار من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مركز العدوة شمال محافظة المنيا، وقد أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 4 أشخاص آخرين تم نقلهم للمستشفى العام.


فيما تلقت الأجهزة الامنية اخطارا بوقوع حادث انقلاب بمدخل مدينة المنيا الشمالي، وقد أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج، وأفادت التحريات الأولية أن السرعة الزائده سبب وقوع الحادث.

وتحرر عن الواقعتين المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.  

الطريق الصحراوي الغربي حادث محافظة المنيا غرفة عمليات الطريق الصحراوي مدينة المنيا مركز العدوة

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