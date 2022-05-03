محافظ بني سويف يناقش نتائج برنامج "جلسات الدّوار" للتوعية

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف تقريراً من فرع المجلس القومى للمرأة ، بشأن الجهود والأنشطة والفعاليات التى تم تنفيذها طوال شهر رمضان المبارك ، ضمن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار"والتي ينفذها فرع المجلس بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتستهدف تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات فى المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها.



وتضمن التقرير الذي أعدته نرمين محمود مقررة فرع المجلس ببني سويف ، الإشارة إلى استمرار تنفيذ جلسات الدوار للتوعية برسائل مشروع تنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع مديرية الأوقاف بعدد 132 جلسة بقرى حياة كريمة مركزى ناصر وببا ، وبمشاركة الأئمة ومتابعة عضوات فرع المجلس ،ليصل إجمالي الجلسات إلى 900 جلسة منذ شهر ديسمبر 2021 وحتى اليوم ، وتم تنفيذ عدد 35 دورة في مجال ريادة الأعمال للتمكين الاقتصادي للمرأة بقرى المبادرة بناصر وببا باجمالى 875 سيدة تم تدريبهن خلال شهر رمضان.

فيما تم عقد 5 أمسيات رمضانية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة بقرى ( دنديل ، اشمنت ، دلاص بناصر ، طنسا وقمبش ببا بحضور 10 آلاف فرداً ما بين سيدات ورجال وأطفال حيث شملت تقديم عروض فنية مختلفة بمشاركة فرقة الفنون الشعبية والموسيقى العربية والتنورة والإنشاد الديني وعروض ترفيهية لتقديم رسائل التوعية بتنمية الأسرة المصرية.، بجانب تنفيذ عدد 8 ندوات للتوعية بالتحول الرقمي بقرى المبادرة بمركز ببا بالتعاون مع وزارة الاتصالات للتعريف والتوعية بالشمول المالي لدى السيدات

كما تم تنفيذ عدد ٥ لقاءات للقيادات الطبيعية والتنفيذية بقرى حياة كريمة بمركز ناصر لبدء الإعلان عن المرحلة الثانية لمشروع الادخار والإقراض المزمع تنفيذها ب٨قرى بمركز ناصر لتحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي للسيدات ، إضافة إلى إطلاق مبادرة "لم الشمل" بالتنسيق مع المركز العالمى للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف ، حيث تم تدريب عدد 50 مشارك على برامج الإرشاد الأسري وتنمية الأسرة المصرية ، وتنفيذ عدد 8 لقاءات بالتعاون بين مكتب شكاوى المرأة والأزهر الشريف ، وفي جانب المساعدات، فقد تم تقديم المساعدات إلى 700 أسرة بقرى المحافظة مابين شنط مواد غذائية وإفطار أيتام ومسنين ومساعدات علاجية وغيرها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهود الذاتية

وأعربت مقررة فرع المجلس ببني سويف عن تقدير كافة العاملين بالفرع للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، وتوجيهاته المستمرة لكافة الأجهزة التنفيذية والشريكة ، بأهمية تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لإنجاح برنامج الجلسات التوعوية " جلسات الدوار" ، ومعبرة عن شكرها لرؤساء الوحدات المحلية بمركزي ببا وناصر ومؤسسة حياة كريمة ووحدة المشاركة المجتمعية والرائدات الريفيات والمتطوعات والعضوات وجميع العاملين بالفرع على ما قدموه من جهود طوال الشهر الكريم للوصول إلى الأسر داخل قرى المحافظة.

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