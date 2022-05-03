الزراعة: تكثيف الإرشادات والنصائح للمزراعين للتعامل مع الظروف الجوية المتقلبة

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قيادات الوزارة كل فى تخصصه بتكثيف الإرشادات والنصائح للمزارعين لشرح كيفية التعامل مع الظروف الجوية المتقلبة التي تشهدها البلاد حاليا.

ووجه وزير الزراعة بإصدار النصائح والنشرات والتوصيات الفنية لكل المحاصيل والبساتين والخضر حسب رؤية المتخصصين وتوصيلها للمزارعين بكل السبل سواء بالتواجد الميداني المباشر أو من مواقع التواصل الاجتماعي والإرشاد الرقمى أو القناة الزراعية حتى يتم التخفيف من تأثير التغيرات الجوية على الزراعات خاصة وأن المرحلة الحالية تشهد موسم حصاد المحاصيل الشتوية وفي مقدمتها القمح وكذلك يتم حاليا زراعة المحاصيل الصيفية الاستيراتيجية مثل الأرز والذرة والقطن .

في سياق متصل شدد "القصير" على متابعة حصاد القمح وتيسير كل الإجراءات لتسهيل عمليات التوريد وحل أى عقبات أو مشاكل تواجه المزارعين وأيضا منع أى تعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات الصارمة مع تطبيق حرمان المتعدى من دعم الأسمدة والتموين.