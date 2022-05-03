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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة مفاجئة لمحافظ الغربية بشوارع المدينة في ثاني أيام عيد الفطر.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أجري  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،اليوم ، جولة مفاجئة تفقدية لشوارع المحافظة في ثان أيام عيد الفطر المبارك ، وذلك للاطمئنان على الانضباط في الشارع، رفع الإشغالات وأعمال النظافة، حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع البحر، الجلاء ، 25 الجلاء ، سكة المحلة ، الكورنيش ، الإستاد ، طريق شوبر ، شارع الإسكندرية ، منطقة التجنيد ، شارع حافظ وهبه ، ميدان ستوتة ، محيط السيد البدوي ، شارع السكة الجديدة ، شارع عمر زعفان، شارع المديرية، شارع القنطرة، شارع بطرس وشارع النحاس.

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وخلال الجولة تابع المحافظ رفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم خلال فترة العيد ، موجهاً جميع رؤساء المدن بصرف مكافأة استثنائية لجميع عمال النظافة العاملين خلال فترة العيد.

كما تابع المحافظ مرور قيادات المحافظة على مراكز( المحلة ، سمنود، بسيون، قطور ، كفر الزيات، السنطة وزفتى) وكذلك متابعة غرفة العمليات الرئيسية والتي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة عيد الفطر، مع  توجيه كافة الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين.

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وفي سياق آخر تابع المحافظ أعمال إحلال وتجديد وإنشاء عدد ٢ معدية صرف صحي في مدينة طنطا، حيث يتم تنفيذ عملية إحلال وتجديد خط طرد صرف صحي بقطر ( ٤٥٠مم) بشارع الجيش ( البحر) ليربط بين شارع قطيني والفاتح ، وأيضاً إنشاء خط صرف صحي بقطر ( ٨٠٠ مم) من شارع النحاس لتربط بين شارع الإمام محمد عبده وشارع سعد الدينولك في إطار حرص المحافظة على تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وعدم انسداد الشبكات.

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محافظ الغربية الغربية عيد الفطر المواطنين رفع الإشغالات رؤساء الاحياء شكاوى المواطنين

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