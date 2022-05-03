وزير الدفاع الإيطالي: ملتزمون بإيجاد مساحات للتفاوض لحل الأزمة الأوكرانية

أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده وفرنسا تلتزمان بقوة بإيجاد مساحات للتفاوض للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية بما يحفظ السلامة الإقليمية والحرية لأوكرانيا.



وأضاف جويريني - خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حول معاهدة (كويرينالي) بين بلاده وفرنسا، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أكي) - أن روما وباريس تقدمان دعمًا مشتركًا لأوكرانيا للدفاع عن أراضيها ومواطنيها إزاء العملية العسكرية الروسية منذ 24 فبراير الماضي.



وحول معاهدة (كويرينالي) للتعاون الثنائي المعزز الموقعة في روما في 26 نوفمبر الماضي، أشار جويريني إلى أن المادة 2 الخاصة بالأمن والدفاع تبرز الرغبة في تحديد علاقة تعاون هيكلية ومتعددة الأوجه ودائمة، فضلا عن المشاركة في المبادرات الأوروبية من منطلق التدخل وتطوير القدرات على حد سواء، إلى جانب تسليط الضوء على فرصة زيادة تعزيز التعاون في قطاع الفضاء بين البلدين.