تعرف على سعر وإمكانيات هافال H6 موديل 2022 في مصر

طرحت شركة هافال الصينية ، موديلاها الجديد 2022 من السيارة طراز هافال H6 ، التى تنتمى الى فئة السيارات الكروس أوفر SUV المدمجة ، منذ فترة داخل السوق المصري .

ومع ارتفاع الأسعار لعدد من السيارات داخل السوق ، شهدت السيارة هافال H6 موديل 2022 ، زيادة سعرية جديدة هى الأخرى وصلت الى 45 الف جنيه ، على جميه فئاتها السعرية المطروحة فى مصر .

تعرف على هافال H6 موديل 2022 فى مصر



ومن المعروف ان السيارة هافال H6 موديل 2022 ، تاتى الابعاد الخارجية لها ، بطول 4653 مم ، و عرض 1886 مم ، و ارتفاع 1730 مم ، و بسعة الشنطة الخلفية 600 لتر .

وتستمد السيارة هافال H6 موديل 2022 قوتها من وتستمد قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 148 حصان ، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك .

تعرف على هافال H6 موديل 2022 فى مصر



وتظهر السيارة هافال H6 موديل 2022 ، بجنوط رياضية 18 بوصة، وسخانات بالزجاج الخلفي، ومصابيح أمامية وخلفية LED، ومصابيح شبورة خلفية، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات LED، ومكيف هواء مانيوال مع وجود مخارج خلفية، ومفتاح ذكي، زر تشغيل/ إيقاف المحرك .



اما عن عوامل الأمان والمساعدة ، فتضم السيارة عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وخاصية التحكم في الفرامل عند المنعطفات CBC، وأنظمة فرامل ركن إلكترونية EPB، ومساعد للفرامل BA، وثبات إلكتروني، والتحكم في الثبات عند المرتفعات، ومثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية.

وتأتى الأسعار الجديدة للسيارة هافال H6 موديل 2022 :

- أوتوماتيك STANDARD بسعر 490,000 جنيه

- أوتوماتيك DELUXE بسعر 520,000 جنيه

- أوتوماتيك DELUXE SR بسعر 540,000 جنيه

- أوتوماتيك HIGH DELUXE بسعر 580,000 جنيه