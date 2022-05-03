محمود أبوزيد يتفقد مستشفى المنيا العام ومصر الحرة

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي داخل المستشفيات، خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، وللاطمئنان على الوضع الصحي وتوافر الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية.

من جانبه، أجرى نائب المحافظ جولة تفقدية على عدد من المستشفيات، حيث شملت الجولة المرور على مستشفى المنيا العام، ومستشفى مصر الحرة، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة.

وخلال الجولة تفقد نائب المحافظ أقسام (الاستقبال والاشعة والعظام والجراحة) بمستشفي المنيا العام، وأقسام (الاستقبال وعناية الأطفال ودار سلام لرعاية الأطفال) بمستشفي مصر الحرة، للاطمئنان على المرضى كما التقي بعدد من المرضى واستمع لجميع شكواهم موجها بالعمل علي حلها وتلافيها، ومعربًا عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل.

والتقى نائب المحافظ بالطاقم الطبي بالمستشفيات حيث تابع سير العمل على أكمل وجه، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، ونقل نائب المحافظ، تهاني محافظ المنيا لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كما نقل شكره وتقديره للأطقم الطبية والتمريض، نظير ما يقدمونه من مجهودات لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

