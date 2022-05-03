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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دافع عن جارته وبنتها فاتقتل.. أسرة شهيد الشهامة بالشرقية تروي تفاصيل الواقعة

جارة ضحية الشهامة
جارة ضحية الشهامة

"ملحقش يفرح بالعيد..كان سند وداعم لينا وعمره ماغلط في حد ولا زعل حد رحل وترك طفلين وربنا يتولاهم ويتولانا وكل ذنبه انه حاول يدافع عن سيدة جارة لنا..بهذة الكلمات أكد الحاج "صلاح أ" والد "خالد صلاح" والمعروف إعلاميا بشهيد الشهامة ابن قرية أولاد موسي التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية حديثة لموقع "صدي البلد".

وأضاف والد المجني عليه، أن البداية كانت لحظة تناول الإفطار يوم وقفة عيد الأضحي المبارك سمعنا صوت صراخ وإستغاثات وعلي الفور هرع نجلي "خالد" الي نجدة جارتنا والتي تبين قيام أحد الأشخاص بالإعتداء عليها بطلقات نارية وحاول نجلي اللاحاق بالمتهم والذي قام بإطلاق أعيرة نارية تجاة نجلي أودت بحياته.

فيما استكملت الحاجة أم محمد والدة المجني عليه والدموع تنهمر من عينيها انه بالصراخ والدموع شيع المئات من أهالي قرية اولاد موسي جثمان نجلي "خالد" عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك وتحول العيد من الفرح الي الحزن قائلة أبني ملهوش ذنب غير انه حاول ينقذ سيدة من بطش المتهم والذي لم يراعي حرمة الأيام المفترجة .

 

وأضافت والدة المجني عليه قائلة الناس بدل من أن تقول لنا كل عام وأنتم بخير يأتون ليقدمو واجب العزاء وأبنائه ملحقوش يفرحو بأبوهم فبعد أن أشتري لهم ملابس العيد لم يستطيع ان يفرحو بها ولبسو الأسود وبدل من ان نتلقي التهاني بحلول العيد نستقبل المعذين.

 

وطالبت أسرة شهيد الشهامة بالقصاص من قاتل نجلهم مؤكدين ثقتهم التامة بالقضاء ورجالة مطالبين بالدعاء لنجلهم الفقيد ولأبنائه الذين لم يتجاوز عمرهم 6 سنوات والعامين ولم يفرحو بوالدهم ولم يفرح بهم.

 

فيما قررت نيابة أبو كبير  حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لإتهامه بقتل شاب وإصابة سيدة بطلق خرطوش أثناء دفاعه عن جيرانه بإحدي قري المركز .


البداية عندمت تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى أبو كبير، باستقبال كلا من "و . إ . م" 53 سنة ربة منزل، مقيمة قرية أولاد موسى، مصابة برش خرطوش بالوجه، و"خالد. ص. أ " 30 سنة نقاش مصابا بطلق خرطوش، وتوفى فور وصوله المستشفى متأثرا بإصابته بطلق نارى خرطوش بمنطقة الصدر.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "م. ج .ع " 21 سنة عامل مقيم دائرة المركز، وذلك على أثر خلافات لسابقة قيامه بالتقدم لابنة المصابة وتم رفضه وعلى أثر ذلك توجه لمنزل المصابة وتعدى عليها وعلى ابنتها والتي إستغاثت بالجيران فتدخل المجنى عليه  لنجدتهما فقام المتهم بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى كان بحوزته، مما أدى إلى مقتل النقاش وإصابة والدة الفتاة.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وقررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

الشرقية عيد الفطر 30 سنة حبس شهيد المستشفى ربة منزل ضبط

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