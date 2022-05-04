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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| جوجل تضيف ميزات جديدة لسهولة حجز تذاكر الطيران والفنادق.. وأمازون تقرر إلغاء جميع إجازات كورونا مدفوعة الأجر

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أمازون تقرر إلغاء جميع إجازات فيروس كورونا مدفوعة الأجر


قررت شركة أمازون Amazon الأمريكية، إلغاء أي إجازات مرضية مدفوعة الأجر خاصة بفيروس كورونا، كوفيد-19 لموظفيها، كما قامت الشركة أيضا باعتبار أجازة الفحص إجازة غيرمدفوعة الأجر، حيث تعتقد الشركة أن البرنامج الخاص باللقاحات التى وفرته الشركة كاف لحماية الموظفين.

 

تليجرام يخطط لإطلاق خدمة اشتراكات مدفوعة بميزات مذهلة لهواتف آيفون

 

يعمل تطبيق الدردشة تليجرام telegram بإجراء اختبارات حالية على النسخة المميزة  “Telegram Premium” والتي ستكون من خلال اشتراك مدفوع لمستخدمي هواتف آيفون، وتتميز النسخة التجريبية الجديدة من تيليجرام بأنها تحتوي على المزيد من الرموز التعبيرية والملصقات والميزات الجديدة.

 

سونى تعلن عن هذه الألعاب لمستخدمي PlayStation Now


تجرى شركة سونى اليابانية تحديثات كبيرة على متجر PlayStation Store حيث أعلنت الشركة إضافة عدد من ألعاب الفيديو لشهر مايو للمستخدمين من خلال PlayStation Now ، بالإضافة إلى عد من التغييرات الأخرى.

 

هاتف ZTE AXON 40 Ultra ينطلق قريبا في الأسواق بتقنيات فائقة.. مواصفات


تستعد شركة ZTE الصينية، إطلاق سلسلة هواتفها الجديد ZTE Axon 40 في الأسواق قريبا، والتي تم تطويرها خلال الأشهر الماضية، وتضم هواتف  Axon 40  و the Axon 40 Pro و Axon 40 Ultra، حيث  ستأتي السلسلة الجديدة من ZTE بتصميم مميز وبكاميرا تحت الشاشة مدعومة بتقنيات فائقة.

سماعات آبل اللاسلكية AirPods الجيل الثاني تشهد انخفاضا كبيرا


تتمتع سماعات آبل اللاسلكية AirPods من الجيل الثاني بشعبية كبيرة حيث يفضل الكثير من المستخدمين شرائها، حيث تم تخفيض سعرها ليصل سعرها إلى ١٠٠ دولار أمريكي، وبذلك ينخفض سعر السماعة الأصلى للمرة الثانية في أسابيع قليلة.  

 

لأجازة أفضل في العيد.. جوجل تضيف ميزات جديدة لسهولة حجز تذاكر الطيران والفنادق


تقوم شركة جوجل Google الأمريكية بطرح عدد من الخدمات الجديدة تسهيلا على المسافرين، وتشتمل الميزات تتبع أسعار تذاكر الطيران والرحلات و ترشيحات لفنادق جيدة، حيث قامت جوجل بتوفير حجز تذاكر طيران وفنادق للإقامة للتسهيل على المستخدمين، وذلك بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

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