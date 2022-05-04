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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سماعات آبل اللاسلكية AirPods الجيل الثاني تشهد انخفاضا كبيرا

سماعات آبل اللاسلكية
سماعات آبل اللاسلكية AirPods الجيل الثاني تشهد انخفاضا

تتمتع سماعات آبل اللاسلكية AirPods من الجيل الثاني بشعبية كبيرة حيث يفضل الكثير من المستخدمين شرائها، حيث تم تخفيض سعرها ليصل سعرها إلى ١٠٠ دولار أمريكي، وبذلك ينخفض سعر السماعة الأصلى للمرة الثانية في أسابيع قليلة.   

و بحسب ما نشره موقع MacRumors ، فإنه بينما يسعى كثير من المستخدمين لاقتناء الجيل الثالث من AirPods، و AirPods Pro فإن سماعات الجيل الثاني من آبل تقدم العديد من الميزات مقارنة بالسماعات باهظة الثمن من آبل.

وتأتي سماعات الجيل الثاني من آبل AirPods مزودة بمجموعة شرائح H1 اللاسلكية ، وبعض الميزات الأخرى مثل Siri والتي تمكّن المستخدم من التواصل صوتيا مباشرة وطلب تنفيذ الأوامر الصوتية عبر سيري، بالإضافة للاقتران السلس مع أجهزة الشركة الأخرى، وتقول آبل إن سماعات الجيل الثاني توفر عمر بطارية طويل بالإضافة لدعم بلوتوث 5.0.

ويقدم الإصدار الثاني من AirPods الشحن اللاسلكي من خلال الغطاء الخاص بالسماعات، مع وجود إضاءة LED توضح حالة الشحن، ويتوافق غطاء السماعات مع الشواحن اللاسلكية بمعيار QI، أي أن معظم الشواحن اللاسلكية المتوفرة الآن للشراء ستدعم شحن السماعات الجديدة من آبل لاسلكيا.

ولا يزال سعر سماعات AirPods Pro مقابل 175 دولارًا وعلى الرغم من إطلاق آبل لها منذ عدة سنوات تظل AirPods Pro من بين أفضل السماعات اللاسلكية. 

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