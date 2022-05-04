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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف ZTE AXON 40 Ultra ينطلق قريبا في الأسواق بتقنيات فائقة.. مواصفات

هاتف ZTE AXON 40
هاتف ZTE AXON 40 Ultra ينطلق قريبا في الأسواق بتقنيات فائقة

تستعد شركة ZTE الصينية، إطلاق سلسلة هواتفها الجديد ZTE Axon 40 في الأسواق قريبا، والتي تم تطويرها خلال الأشهر الماضية، وتضم هواتف  Axon 40  و the Axon 40 Pro و Axon 40 Ultra، حيث  ستأتي السلسلة الجديدة من ZTE بتصميم مميز وبكاميرا تحت الشاشة مدعومة بتقنيات فائقة. 

 

وبحسب ما ذكره موقع Gsmarena ، تعتزم شركة ZTE الإعلان بشكل رسمي عن هاتف ZTE AXON 40 Ultra في 9 مايو المقبل، والذي يتم الترويج له على أنه سيقدم نسخة جديدة من تقنية الكاميرا تحت الشاشة.

 

ووفقا للتسريبات، سيأتى هاتف ZTE AXON 40 Ultra بشاشة قياس 6.92 بوصة من نوع  AMOLED، وبجودة عرض QHD+ ، ودقة 1080 x 2460  بكسل، وستدعم معدل تحديث 120 هرتز.

 
وسيقدم هاتف ZTE AXON 40  كاميرا خلفية ثلاثية بمواصفات رائعة، وتبلغ كل واحدة منهم دقة 64 ميجا بيكسل، حيث أن الكاميرا الرئيسية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.6 بوصة، وكاميرا telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.6 وكاميرا فائقة الاتساع ultra wide بدقة 60  ميجا بيكسل ، بينما الكاميرا الأمامية لالتقاط صور السيلفي تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل. 

 

وسيعمل هاتف شاومى ZTE AXON 40 بواسطة معالج من نوع  Snapdragon 8 Gen 1 الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 16 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية 512 جيجا بايت من نوع UFS 3.1

 

وسيحتوي هاتف ZTE AXON 40 علي بطارية بسعة 5000  مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 65 واط.

 
وتعد الميزة الرئيسية التي يتميز بها هاتف ZTE AXON 40 هي الكاميرا الموجودة أسفل الشاشة  وتفيد التقارير أنها ستكون بدقة 1440 بيكسل

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