لإجازة أفضل في العيد.. جوجل تضيف ميزات جديدة لسهولة حجز تذاكر الطيران والفنادق

تقوم شركة جوجل Google الأمريكية بطرح عدد من الخدمات الجديدة تسهيلا على المسافرين، وتشتمل الميزات تتبع أسعار تذاكر الطيران والرحلات و ترشيحات لفنادق جيدة، حيث قامت جوجل بتوفير حجز تذاكر طيران وفنادق للإقامة للتسهيل على المستخدمين، وذلك بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

ووفقًا لما نشره موقع Engadget، ستقدّم Google Flights للمستخدمين خدمة تتبع أسعار الرحلات بين مكانين -من اختيار المستخدم- خلال فترة تصل إلى ٦ أشهر، وإذا عثرت جوجل على أسعار طيران منخفضة في تلك الفترة ، ستقوم بإرسال إشعار بالبريد الإلكتروني، وتعد هذه الخدمة مفيدة للغاية خاصة في السفر لأماكن بعيدة وباهظة الثمن للتوفير على المستخدمين.

وبالإضافة إلى تذاكر الطيران المخفضة، أطلقت جوجل خدمة أخرى متعلقة بترشيحات الفنادق على مستوى العالم من خلال موقع سفر جوجل Google's travel، حيث سيقترح أماكن جيدة الإقامة بمجرد البحث عن عنوان أو معلم.

كما يمكن أن تساعد عوامل التصفية الخاصة بالخرائط الجديدة أيضًا في العثور على أحياء ذات خيارات رائعة لمشاهدة معالم المدينة التي ستذهب إليها و أقرب المطاعم و أماكن التسوق.

كما تقدم جوجل ميزة أخرى لاستكشاف المكان الذي تخطط السفر إليه "Explore nearby" وسيعرض تفاصيل مثل الطقس المتوقع ومتوسط ​​أسعار الفنادق، وأسهل طرق لقيادة السيارة والوصول إلى الأماكن السياحية.