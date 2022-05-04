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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيء رهيب .. فينجر يتغنى بأداء محمد صلاح وماني مع ليفربول

صدى البلد

تغنى أرسين فينجر، المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، بأداء الثنائي محمد صلاح وساديو ماني مع فريق ليفربول خلال الفترة الماضية.

وقال فينجر في تصريحات عبر قناة “ بي إن سبورت” : “انظروا إلى أداء محمد صلاح وماني، اللذين لعبا نهائي كأس أمم إفريقيا، انظروا إلى ما قدماه منذ عودتهما، شيء رهيب”.

وأضاف: “نحن في أوروبا كنا نشتكي من لعب الكثير من المباريات، ولكن لم نسمع شكوى منهما”.

واختتم: : “ماني اليوم تعرض للركل في كل مكان في أرض ملعب، لم يتفوه بأي كلمة”.

ونجح الثنائي صلاح وماني في قيادة ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على فياريال بنتيجة 5/2 بمجموع المباراتين.

وساهم صلاح في صناعة الهدف الأول لزميله فابينو في مباراة أمس، بينما ساهم ماني في تسجيل الهدف الثالث والأخير في المباراة.

ليفربول محمد صلاح ساديو ماني ارسين فينجر دوري ابطال أوروبا

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