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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل البيتزا الصيامي

صدى البلد

 

قدمت الشيف سارة عبد السلام  عبر صفحتها الرسمية على موقعالتواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل البيتزا الصيامي :


 

مقادير طريقة عمل البيتزا الصيامي :


 

مقادير العجينة :

3 كوب دقيق

½ ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة خميرة بيرة

مقادير الحشوة :

حبة فلفل أخضرمقطع حلقات

½ كوب صلصة طماطم

كوب مشروم مقطع

بصلة مقطعة حلقات

زيتون اسود مقطع

ملعقة كبيرة زعتر

فصين ثوم مفروم

2 طماطم مقطعة حلقات

ملح- فلفل – كرفس مقطع


 

طريقة عمل البيتزا الصيامي :


 

لعمل العجينة :

1- احضري وعاء عميق وضعي كوب ونصف دقيق مع الخميرة والملح واخلطيهم، ثم اضيفي كوب ماء والزيت ثم اعجنيهم

بالعجان لمدة 3 دقائق على سرعة عالية.

2- اضيفي باقي الدقيق إلى الخليط واعجني جيداً حتى تصبح عجينة سهلة التشكيل .

3- ضعي العجينة في طبق وغطيها بإحكام واتركيها في مكان دافىء ساعتين لتتخمر.

طريقة عمل الحشوة :

4- اخلطي جميع مكونات الحشوة واتركيها جانباً.

5- افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق واحضري صينية مدهونة بالزيت وضعي فيها العجينة برفق ثم اضيفي مكونات

الحشوة على العجينة .

6- ادخلي الصينية الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج.

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