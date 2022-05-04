قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر صفحتها الرسمية على موقعالتواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل البيتزا الصيامي :
مقادير طريقة عمل البيتزا الصيامي :
مقادير العجينة :
3 كوب دقيق
½ ملعقة صغيرة ملح
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
2 ملعقة خميرة بيرة
مقادير الحشوة :
حبة فلفل أخضرمقطع حلقات
½ كوب صلصة طماطم
كوب مشروم مقطع
بصلة مقطعة حلقات
زيتون اسود مقطع
ملعقة كبيرة زعتر
فصين ثوم مفروم
2 طماطم مقطعة حلقات
ملح- فلفل – كرفس مقطع
طريقة عمل البيتزا الصيامي :
لعمل العجينة :
1- احضري وعاء عميق وضعي كوب ونصف دقيق مع الخميرة والملح واخلطيهم، ثم اضيفي كوب ماء والزيت ثم اعجنيهم
بالعجان لمدة 3 دقائق على سرعة عالية.
2- اضيفي باقي الدقيق إلى الخليط واعجني جيداً حتى تصبح عجينة سهلة التشكيل .
3- ضعي العجينة في طبق وغطيها بإحكام واتركيها في مكان دافىء ساعتين لتتخمر.
طريقة عمل الحشوة :
4- اخلطي جميع مكونات الحشوة واتركيها جانباً.
5- افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق واحضري صينية مدهونة بالزيت وضعي فيها العجينة برفق ثم اضيفي مكونات
الحشوة على العجينة .
6- ادخلي الصينية الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج.