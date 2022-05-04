قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر صفحتها الرسمية على موقعالتواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل البيتزا الصيامي :





مقادير طريقة عمل البيتزا الصيامي :





مقادير العجينة :

3 كوب دقيق

½ ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة خميرة بيرة

مقادير الحشوة :

حبة فلفل أخضرمقطع حلقات

½ كوب صلصة طماطم

كوب مشروم مقطع

بصلة مقطعة حلقات

زيتون اسود مقطع

ملعقة كبيرة زعتر

فصين ثوم مفروم

2 طماطم مقطعة حلقات

ملح- فلفل – كرفس مقطع





طريقة عمل البيتزا الصيامي :





لعمل العجينة :

1- احضري وعاء عميق وضعي كوب ونصف دقيق مع الخميرة والملح واخلطيهم، ثم اضيفي كوب ماء والزيت ثم اعجنيهم

بالعجان لمدة 3 دقائق على سرعة عالية.

2- اضيفي باقي الدقيق إلى الخليط واعجني جيداً حتى تصبح عجينة سهلة التشكيل .

3- ضعي العجينة في طبق وغطيها بإحكام واتركيها في مكان دافىء ساعتين لتتخمر.

طريقة عمل الحشوة :

4- اخلطي جميع مكونات الحشوة واتركيها جانباً.

5- افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق واحضري صينية مدهونة بالزيت وضعي فيها العجينة برفق ثم اضيفي مكونات

الحشوة على العجينة .

6- ادخلي الصينية الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج.