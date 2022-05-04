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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال لقاء مع سفير مصر في واجادوجو

وزير الشئون الدينية البوركيني يشيد بعمل البعثة الأزهرية ووعاظ الأوقاف المصريين في بلاده

السفير المصري في
السفير المصري في واجودوجو يلتقي وزير الشئون الدينية والعرفية

التقى السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي، سفير جمهورية مصر العربية في واجادوجو، إيساكا سورويما وزير الشئون الدينية والعرفية في بوركينا فاسو، حيث هنأه على توليه مهام منصبه، مؤكداً على أهمية وزارة الشئون الدينية والعرفية ومحورية عملها التوعوي.
 لمواجهة الفكر المتطرف سفير مصر 

وبحث الطرفان آفاق التعاون المقبل بين مصر وبوركينا فاسو، لاسيّما تقديم وزارة الأوقاف دورات تدريبية للأئمة والوعاظ البوركينيين لمواجهة الفكر المتطرف ودحض التشدد وتصويب الخطاب الدينى. كما قدم السفير المصري منحة من الكتب الدينية باللغتين العربية والفرنسية تتناول موضوعات الفقه والحديث والسنة النبوية الشريفة، وكذلك سلسلة من الكتب تتناول الرد على الفكر المتشدد والقياسات الدينية الخاطئة وتدحض خطاب الإرهاب والعنف والدعوة لهما.
 

ومن جانبه، أشاد وزير الشئون الدينية البوركيني بعمل البعثة الأزهرية في بلاده ودورها في تعليم وتنشئة الطلاب، وكذلك بإيفاد وزارة الأوقاف للوعاظ والمقرئين المصريين لإحياء ليالي شهر رمضان المعظم.
 

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